На лечение единственной дочери Любовь Успенская потратила 7 миллионов рублей





Дочь певицы Татьяна Плаксина на отдыхе в Коста-Рике 11 сентября упала с велосипеда, девушка получила перелом челюсти с двух сторон и потеряла пять зубов. О своей беде Любовь Успенская рассказала в беседе с журналистами. По словам артистки, дочери сделали две операции, за которые певица заплатила более ста тысяч долларов, и в будущем не известно, сколько ещё понадобится денег. Однако для звезды это уже не важно, а главное, чтобы её единственная дочь выздоровела.Любовь Успенская со своей наследницей неплохо общаются и оказывают поддержку в сложных жизненных ситуациях, но в некоторых вопросах им сложно договориться. Недавно певица выдвинула Татьяне ультиматум – либо она рожает ребёнка в ближайшем будущем, либо звёздная родительница оставит её без наследства. Девушка не готова пока стать мамой, но артистка надеется, что скоро она одумается и подарит ей внука или внучку. Но сначала нужно поправиться.