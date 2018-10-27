АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Горсть орехов защитит от болезней сердца и от рака кишечника – ученые
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

На лечение единственной дочери Любовь Успенская потратила 7 миллионов рублей

Любовь Успенская на лечение своей единственной дочери потратила 7 миллионов рублей. После травмы девушка перенесла две дорогостоящие операции.

На лечение единственной дочери Любовь Успенская потратила 7 миллионов рублей

Дочь певицы Татьяна Плаксина на отдыхе в Коста-Рике 11 сентября упала с велосипеда, девушка получила перелом челюсти с двух сторон и потеряла пять зубов. О своей беде Любовь Успенская рассказала в беседе с журналистами. По словам артистки, дочери сделали две операции, за которые певица заплатила более ста тысяч долларов, и в будущем не известно, сколько ещё понадобится денег. Однако для звезды это уже не важно, а главное, чтобы её единственная дочь выздоровела.

Любовь Успенская со своей наследницей неплохо общаются и оказывают поддержку в сложных жизненных ситуациях, но в некоторых вопросах им сложно договориться. Недавно певица выдвинула Татьяне ультиматум – либо она рожает ребёнка в ближайшем будущем, либо звёздная родительница оставит её без наследства. Девушка не готова пока стать мамой, но артистка надеется, что скоро она одумается и подарит ей внука или внучку. Но сначала нужно поправиться.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Мне порой стыдно»: ведущий Андрей Черкасов
«Появилась бы Шлюзова»: солистка «Город 312»
Subaru вывел на тесты универсал Levorg нового
Горсть орехов защитит от болезней сердца и от
Мать Марии Максаковой не хочет общаться с дочерью
Победительница конкурса красоты Miss Grand
На лечение единственной дочери Любовь Успенская
Xiaomi обещает 650 тысяч рублей за лучший снимок
Представители УАЗ ответили на критику о
Назван ТОП-5 самых надёжных моторов на
Шотландец отказался от чипсов с газировкой и
Hyundai разрабатывает новую флагманскую версию
Forbes назвал Софию Вергару из "Американской
В Польше альпинист нашёл на вершине горы
За год число миллиардеров в мире увеличилось на
Беременная Меган Маркл появилась в Сиднее в
Избыточная масса тела повышает риск смерти,
Смартфоны OnePlus 5 и 5T получили поддержку
Обнаружены читы для Red Dead Redemption 2
Полина Гагарина пожаловалась в Instagram, что
Сын Николая Караченцова говорит, что отец перед
Steam раздаёт игру Metro 2033 совершенно бесплатно
Российские базы на Луне могут разместить в
Эмбер Хёрд в платье с глубоким декольте посетила
Western Digital увеличил объём жесткого диска
Приставы закончили опись имущества Евгения
ЧЕ-2020 по тяжёлой атлетике проведут в Москве
Ольга Бузова призналась, что любовь ей причиняет
Опрос: Большинство украинцев не понимает значение
В Госдуме предложили ФАС проверить Apple и Samsung
Просмотреть все новости