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Xiaomi обещает 650 тысяч рублей за лучший снимок на смартфон

Недавно публике представили новый смартфон Xiaomi Mi Mix 3, вошедший в ТОП-10 устройств с лучшей в мире камерой. С 26 октября производитель запустил акцию, в рамках которой пользователи гаджета этой марки могут получить 650 тысяч рублей за фотографию.

Xiaomi обещает 650 тысяч рублей за лучший снимок на смартфон

Акция продлится в течение нескольких недель, денежный приз за фотографию на смартфон обещает компания Xiaomi. Призовой фонд конкурса составляет 50 000 долларов, а это значит, что несколько человек могут стать обладателями более полумиллиона рублей. Каждому пользователю даётся возможность загрузить до шести снимков, которые он посчитает самыми лучшими. Заявки принимают до 22 ноября, после чего будут поведены итоги.

Главным условием конкурса является требование – снимки должны быть сделаны исключительно смартфонами Xiaomi. При этом в компании предупреждают, что все фотографии могут использовать в рекламе. За первые три места приз составит по 10 тысяч долларов, за четвёртое, пятое и шестое места можно получить по 2 тысяч долларов, а за седьмое, восьмое и девятое – по 500 долларов.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 07:15

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