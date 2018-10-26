Сын Николая Караченцова говорит, что отец перед смертью не успел сказать ему главного

«Я бы сказал, что уходил он очень легко. Никакой сильной физической боли не испытывал. Во многом благодаря высокому профессионализму врачей , которые со всех сил помогали папе»,- сказал Андрей Караченцов.





Единственный сын Николая Караченцова - Андрей чистосердечно рассказал в интервью о последних мгновениях жизни артиста. Мужчина сказал, что отец пытался поговорить с ним, но ему было очень тяжело.Последнее время Николай Караченцов пробыл в больнице. Жена и сын практически не отходили от актера. За несколько часов до смерти Николая, Андрей был рядом.Андрей смог вчера навестить отца, но только в реанимационном отделении. К 11 вечера я приехал к нему, а утром его уже не стало.Все-таки успел прошлым вечером пообщаться с папой, рассказал Андрей. Отец хотел что-то ему сказать, но у него это никак не получалось, сказал Андрей. Видел, что приехал и было видно, что актеру спокойней стало от этого. Хоть ему и с трудом давались слова, но он что-то пытался сказать мне, рассказывает Караченцов-младший.Он говорит, что актеру сложно было говорить и из-за маски кислородной на лице, но в любом случае, они поняли друг друга.Со слов Людмилы Поргиной, которая ранее высказалась о смерти Николая Караченцова, Николай был с нами до последнего, все молились за него. Он невероятно силен не только духовно, но и физически, но возможно, что Бог решил его больше не мучить.Николай Караченцов оставил наш мир, будучи потрясающим актером и человеком и совершенно готов для рая. Николай уникальная личность, сказала в конце опустошенная от горя вдова.