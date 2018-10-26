АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Умер Николай Караченцов: Лучшие роли российского актера
EUR 74.99 USD 65.75
Курс валют на 26.10.2018

Steam раздаёт игру Metro 2033 совершенно бесплатно

В Steam началась распродажа игр, в рамках которой все желающие могут получить апокалиптическую игру Metro 2033 бесплатно. Акция завершится через несколько часов.

Steam раздаёт игру Metro 2033 совершенно бесплатно

Кроме Metro 2033 и прочих игр, скидки объявлены на RPG о средневековой Чехии Kingdom Come: Deliverance (40%), на приключенческий экшн Saints Row Ultimate Franchise Pack (75%), на шутер о битве туристов с зомби Dead Island (71%), на экшн-платформер Mighty No.9 (80%), на автосимулятор Dakar 18 (15%).

Между тем фанаты приключенческого боевика-вестерна Red Dead Redemption 2 обнаружили около трёх десятков читов для данной видеоигры.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Обнаружены читы для Red Dead Redemption 2
Полина Гагарина пожаловалась в Instagram, что
Сын Николая Караченцова говорит, что отец перед
Steam раздаёт игру Metro 2033 совершенно бесплатно
Российские базы на Луне могут разместить в
Эмбер Хёрд в платье с глубоким декольте посетила
Western Digital увеличил объём жесткого диска
Приставы закончили опись имущества Евгения
ЧЕ-2020 по тяжёлой атлетике проведут в Москве
Ольга Бузова призналась, что любовь ей причиняет
Опрос: Большинство украинцев не понимает значение
В Госдуме предложили ФАС проверить Apple и Samsung
В школьных дневниках появится информация о защите
Компания Alpina выпустит лимитированную серию
Рестайлированная Lada Granta представлена в
«Он хотел жить»: Шепелев поделился воспоминаниями
Вера Брежнева показала в Instagram секси-снимок в
Данила Козловский нежно поздравил невесту Ольгу
Автомобиль Honda Ridgeline превратят в пикап для
Google запустил домены для быстрого создания
Новый вертолет Ми-28УБ получил обучающий
В NASA планируют отправить к Плутону еще один зонд
Диетологи назвали 7 продуктов, которые полезно
Электромобили могут представлять опасность для
«Свитки Мертвого моря» или «Кумранские рукописи»
У будущей королевы Норвегии врачи нашли
В спальнях реалити-шоу «Дом-2» снова делают ремонт
В Pokemon GO добавили самую ожидаемую функцию
Александр Скарсгард сыграет главную роль в
Ссора Ксении Собчак и Максима Виторгана может
Просмотреть все новости