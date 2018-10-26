Steam раздаёт игру Metro 2033 совершенно бесплатно
В Steam началась распродажа игр, в рамках которой все желающие могут получить апокалиптическую игру Metro 2033 бесплатно. Акция завершится через несколько часов.
Кроме Metro 2033 и прочих игр, скидки объявлены на RPG о средневековой Чехии Kingdom Come: Deliverance (40%), на приключенческий экшн Saints Row Ultimate Franchise Pack (75%), на шутер о битве туристов с зомби Dead Island (71%), на экшн-платформер Mighty No.9 (80%), на автосимулятор Dakar 18 (15%).
Между тем фанаты приключенческого боевика-вестерна Red Dead Redemption 2 обнаружили около трёх десятков читов для данной видеоигры.
Кроме Metro 2033 и прочих игр, скидки объявлены на RPG о средневековой Чехии Kingdom Come: Deliverance (40%), на приключенческий экшн Saints Row Ultimate Franchise Pack (75%), на шутер о битве туристов с зомби Dead Island (71%), на экшн-платформер Mighty No.9 (80%), на автосимулятор Dakar 18 (15%).
Между тем фанаты приключенческого боевика-вестерна Red Dead Redemption 2 обнаружили около трёх десятков читов для данной видеоигры.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:20