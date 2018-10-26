Western Digital увеличил объём жесткого диска Ultrastar DC HC620 до 15 ТБ
Американская компания-производитель электроники для ПК Western Digital увеличила объём жесткого диска Ultrastar DC HC620. Теперь он составляет 15 ТБ.
Новый накопитель 3,5-дюймового типоразмера оснащён технологией SMR и кэш-памятью на 512 МБ. В Western Digital отмечают, что Ultrastar DC HC620 идеально подойдёт для облачных и иных центров по обработке информации. Его можно задействовать для масштабных проектов по видеонаблюдению, а также для объёмного архивирования.
Производитель предоставляет 5-летнюю гарантию на данное устройство.
Новый накопитель 3,5-дюймового типоразмера оснащён технологией SMR и кэш-памятью на 512 МБ. В Western Digital отмечают, что Ultrastar DC HC620 идеально подойдёт для облачных и иных центров по обработке информации. Его можно задействовать для масштабных проектов по видеонаблюдению, а также для объёмного архивирования.
Производитель предоставляет 5-летнюю гарантию на данное устройство.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:30