Western Digital увеличил объём жесткого диска Ultrastar DC HC620 до 15 ТБ





Новый накопитель 3,5-дюймового типоразмера оснащён технологией SMR и кэш-памятью на 512 МБ. В Western Digital отмечают, что Ultrastar DC HC620 идеально подойдёт для облачных и иных центров по обработке информации. Его можно задействовать для масштабных проектов по видеонаблюдению, а также для объёмного архивирования.Производитель предоставляет 5-летнюю гарантию на данное устройство.