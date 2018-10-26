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Western Digital увеличил объём жесткого диска Ultrastar DC HC620 до 15 ТБ

Американская компания-производитель электроники для ПК Western Digital увеличила объём жесткого диска Ultrastar DC HC620. Теперь он составляет 15 ТБ.

Western Digital увеличил объём жесткого диска Ultrastar DC HC620 до 15 ТБ

Новый накопитель 3,5-дюймового типоразмера оснащён технологией SMR и кэш-памятью на 512 МБ. В Western Digital отмечают, что Ultrastar DC HC620 идеально подойдёт для облачных и иных центров по обработке информации. Его можно задействовать для масштабных проектов по видеонаблюдению, а также для объёмного архивирования.

Производитель предоставляет 5-летнюю гарантию на данное устройство.



 
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Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:30

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