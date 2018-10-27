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Представители УАЗ ответили на критику о внедорожной версии «Патриот»

Специалисты УАЗ ответили на критику касательно внедорожной версии «Патриот», опубликовав в данном случае ряд видеороликов. На видео производители рассказали про изменения в транспортном средстве.

Представители УАЗ ответили на критику о внедорожной версии «Патриот»

Многие покупатели задали массу вопросов в отношении усовершенствований внедорожника «Патриот» автокомпании УАЗ. В свою очередь некоторые остались недовольны обновлениями транспортного средства. Они раскритиковали добавленные улучшения. Представители завода отреагировали на поступившую от пользователей Сети критику. Они решили опубликовать серию видеороликов, поделившись особенностями транспортного средства. В рамках записи были показаны испытания версии на скоростной трассе, а также на бездорожье.


Между тем, покупателям не понравилось размещение рулевого демпфера в автомобиле. Он расположено очень низко. По словам эксперта НТЦ УАЗ, данную деталь изготовили по двухтрубной технологи. Здесь верхняя часть выполняет защитную функцию.


Авто получило передний мост, открытые «поворотные кулаки». Разработчики благодаря конструкции уменьшили радиус разворота авто.



 
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Авто / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00

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