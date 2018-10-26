ЧЕ-2020 по тяжёлой атлетике проведут в Москве
Право провести ЧЕ-2020 по тяжёлой атлетике предоставили Москве. Сведения огласил глава федерального Минспорта Павел Колобков.
Министр уточнил: он получил соответствующее уведомление от Антонио Урсо, занимающего пост главы EWF. Российская заявка на проведение Москвой упомянутого ЧЕ-2020 была утверждена единогласно.
Руководитель ведомства напомнил, что в тот же год школа тяжёлой атлетики России будет отмечать 135-летие.
Министр уточнил: он получил соответствующее уведомление от Антонио Урсо, занимающего пост главы EWF. Российская заявка на проведение Москвой упомянутого ЧЕ-2020 была утверждена единогласно.
Руководитель ведомства напомнил, что в тот же год школа тяжёлой атлетики России будет отмечать 135-летие.
Спорт
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:50