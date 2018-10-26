В школьных дневниках появится информация о защите персональных данных
Роскомнадзор и электронная образовательная платформа «Дневник.ру» договорились о размещении методических материалов о защите персональных данных в личных кабинетах пользователей электронных дневников.
Как рассчитывают в Роскомнадзоре, целью данного нововведения является воспитание культуры бережного отношения к личной информации.
«Эту информацию можно размещать не только в дневники, но и в учебники или даже ввести отдельную образовательную дисциплину, посвященную этой теме», - категорично утверждает глава Службы общей информационной безопасности Анатолий Голод, которого цитирует портал «ПолитЭксперт».
Как рассчитывают в Роскомнадзоре, целью данного нововведения является воспитание культуры бережного отношения к личной информации.
«Эту информацию можно размещать не только в дневники, но и в учебники или даже ввести отдельную образовательную дисциплину, посвященную этой теме», - категорично утверждает глава Службы общей информационной безопасности Анатолий Голод, которого цитирует портал «ПолитЭксперт».
Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:17