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В школьных дневниках появится информация о защите персональных данных

Роскомнадзор и электронная образовательная платформа «Дневник.ру» договорились о размещении методических материалов о защите персональных данных в личных кабинетах пользователей электронных дневников.

В школьных дневниках появится информация о защите персональных данных

Как рассчитывают в Роскомнадзоре, целью данного нововведения является воспитание культуры бережного отношения к личной информации.

«Эту информацию можно размещать не только в дневники, но и в учебники или даже ввести отдельную образовательную дисциплину, посвященную этой теме», - категорично утверждает глава Службы общей информационной безопасности Анатолий Голод, которого цитирует портал «ПолитЭксперт».



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:17

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