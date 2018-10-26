Опрос: Большинство украинцев не понимает значение слова «томос»
Исследователи КМИС (Киевского международного института социологии) обнародовали результаты опроса, имевшего целью выяснить степень понимания украинцами значение слова «томос». Согласно результатам социального эксперимента, большинство респондентов ответило отрицательно.
В организованном сотрудниками КМИС исследовании были задействованы 2 026 граждан, возраст которых превышал 18 лет. При погрешности в 3% специалисты сообщили: 71,5 % респондентов заявили о непонимании значения слова «томос», остальные ответили, что знают его смысл.
Соцопрос связан с недавним объявлением Константинопольским патриархатом начала процедуры предоставления УПЦ автокефалии, то есть независимости от РПЦ. Томосом называется указ предстоятеля поместной церкви, посредством которого решаются подобные вопросы.
В организованном сотрудниками КМИС исследовании были задействованы 2 026 граждан, возраст которых превышал 18 лет. При погрешности в 3% специалисты сообщили: 71,5 % респондентов заявили о непонимании значения слова «томос», остальные ответили, что знают его смысл.
Соцопрос связан с недавним объявлением Константинопольским патриархатом начала процедуры предоставления УПЦ автокефалии, то есть независимости от РПЦ. Томосом называется указ предстоятеля поместной церкви, посредством которого решаются подобные вопросы.
Общество
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:30