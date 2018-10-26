Опрос: Большинство украинцев не понимает значение слова «томос»





В организованном сотрудниками КМИС исследовании были задействованы 2 026 граждан, возраст которых превышал 18 лет. При погрешности в 3% специалисты сообщили: 71,5 % респондентов заявили о непонимании значения слова «томос», остальные ответили, что знают его смысл.Соцопрос связан с недавним объявлением Константинопольским патриархатом начала процедуры предоставления УПЦ автокефалии, то есть независимости от РПЦ. Томосом называется указ предстоятеля поместной церкви, посредством которого решаются подобные вопросы.