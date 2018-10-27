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Шотландец отказался от чипсов с газировкой и похудел на центнер

Шотландец весил 197 килограмм и за сутки мог съесть 24 пачки чипсов, несколько шоколадок, упаковку печенья, после чего запивал это огромным количеством сладкой газировки. Однако мужчина решил отказаться от данной пищи, после чего похудел более чем на центнер, сообщает портал LADBible.

Шотландец отказался от чипсов с газировкой и похудел на центнер

Житель городка Далмуир Марк Харди (Mark Hardie) признался, что годами ел фастфуд. В 31 год у него диагностировали сахарный диабет 2-го типа. Однако даже болезнь не заставила его отказаться от любимой пищи. По словам мужчины, он постоянно чувствовал усталость. Чтобы пройти около 20 метров, ему требовался час, при этом по пути он периодически отдыхал, прислоняясь к стене. В 47 лет медики предупредили его, что такой рацион питания представляет смертельную опасность для его жизни. Шотландец испугался и пошел в тренажерный зал.

Инструктор по фитнесу разработал для мужчины персональную программу тренировки и план питания. За полтора года благодаря силовым упражнениям и правильному питанию ему удалось сбросить 114 килограмм. Когда шотландский житель пришел к доктору, выяснилось, что ему удалось вылечиться и от диабета. Счастливый и стройный, Марк Харди рассказал, что со временем планирует сделать хирургическое вмешательство, чтобы удалить лишнюю кожу.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

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