Российские базы на Луне могут разместить в районах магнитных аномалий
Российские базы на Луне могут быть размещены в районах магнитных аномалий. Трёхгодичные исследования, касающиеся определения степени реальности реализации данной задумки, отечественные специалисты начнут проводить со следующего года.
Меры призваны сделать пребывание астронавтов в космосе более щадящим в плане влияния на здоровье, так как помогут защитить их от воздействия солнечного ветра. Согласно результатам ряда научных работ, над магнитными аномалиями Луны происходит образование мини-магнитосферы с присущими только ей особыми чертами. Учёные пытаются воспроизвести её структуру в компьютерных моделях, чтобы, учитывая специфику лунных магнитных аномалий, выяснить, целесообразно ли размещение там статичных баз.
Меры призваны сделать пребывание астронавтов в космосе более щадящим в плане влияния на здоровье, так как помогут защитить их от воздействия солнечного ветра. Согласно результатам ряда научных работ, над магнитными аномалиями Луны происходит образование мини-магнитосферы с присущими только ей особыми чертами. Учёные пытаются воспроизвести её структуру в компьютерных моделях, чтобы, учитывая специфику лунных магнитных аномалий, выяснить, целесообразно ли размещение там статичных баз.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:00