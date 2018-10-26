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Российские базы на Луне могут разместить в районах магнитных аномалий

Российские базы на Луне могут быть размещены в районах магнитных аномалий. Трёхгодичные исследования, касающиеся определения степени реальности реализации данной задумки, отечественные специалисты начнут проводить со следующего года.

Российские базы на Луне могут разместить в районах магнитных аномалий

Меры призваны сделать пребывание астронавтов в космосе более щадящим в плане влияния на здоровье, так как помогут защитить их от воздействия солнечного ветра. Согласно результатам ряда научных работ, над магнитными аномалиями Луны происходит образование мини-магнитосферы с присущими только ей особыми чертами. Учёные пытаются воспроизвести её структуру в компьютерных моделях, чтобы, учитывая специфику лунных магнитных аномалий, выяснить, целесообразно ли размещение там статичных баз.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:00

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