Российские базы на Луне могут разместить в районах магнитных аномалий





Меры призваны сделать пребывание астронавтов в космосе более щадящим в плане влияния на здоровье, так как помогут защитить их от воздействия солнечного ветра. Согласно результатам ряда научных работ, над магнитными аномалиями Луны происходит образование мини-магнитосферы с присущими только ей особыми чертами. Учёные пытаются воспроизвести её структуру в компьютерных моделях, чтобы, учитывая специфику лунных магнитных аномалий, выяснить, целесообразно ли размещение там статичных баз.