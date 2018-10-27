Hyundai разрабатывает новую флагманскую версию спорткара на 350 лошадиных сил





Информацию про новинку представил Томас Шемер, являющийся вице-президентом компании. Он отметил, что это будет мощное, автономное, спортивное транспортное средство. Пока отсутствуют данные о тираже спорткара. Чтобы получить представление о новинке, Томас Шемер напомнил о концепт-каре Hyundai R16, представленном в 2016 году. Из этого можно сделать вывод, что презентованный ранее концепт будет двухместным автомобилем. Прототип наделили четырехцилиндровой силовой установкой с нагнетателем на электроприводе. В свою очередь объем двигателя составляет 2 литра. Силовая установка сочетается с шестискоростной «механикой». Двигатель способен генерировать 300 лошадиных сил.По словам Шемера, компания Hyundai собирается в ближайшее время заняться электрификацией своих транспортных средств.