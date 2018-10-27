Forbes назвал Софию Вергару из "Американской семейки" самой дорогой телеактрисой
Издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых телеактрис в мире. Лидером в данном рейтинге стала исполнительница главной роли в телесериале «Американская семейка» - София Вергара.
Журнал оценил доход Софии Вергары за прошлый год в 42 500 000 долларов. Второе место в списке заняла Кейли Куоко, которая сыграла официантку Пенни в телесериале «Теория большого взрыва». Доход актрисы составил 24 500 000 долларов. В тройку лидеров вошла Эллен Помпео, популярная по роли в телесериале «Анатомия страсти». Ее состояние издание оценило в 23 500 000 долларов.
Четвертое место заняла Маришка Харгитеи, сыгравшая одну из главных ролей в детективном сериале «Закон и порядок. Специальный корпус». Актриса заработала 13 000 000 долларов. На пятом месте - Джули Боуэн, которая сыграла небольшую роль в сериале «Американская семейка». Forbes оценил ее доход в 12 500 000 долларов.
Журнал оценил доход Софии Вергары за прошлый год в 42 500 000 долларов. Второе место в списке заняла Кейли Куоко, которая сыграла официантку Пенни в телесериале «Теория большого взрыва». Доход актрисы составил 24 500 000 долларов. В тройку лидеров вошла Эллен Помпео, популярная по роли в телесериале «Анатомия страсти». Ее состояние издание оценило в 23 500 000 долларов.
Четвертое место заняла Маришка Харгитеи, сыгравшая одну из главных ролей в детективном сериале «Закон и порядок. Специальный корпус». Актриса заработала 13 000 000 долларов. На пятом месте - Джули Боуэн, которая сыграла небольшую роль в сериале «Американская семейка». Forbes оценил ее доход в 12 500 000 долларов.
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00