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Forbes назвал Софию Вергару из "Американской семейки" самой дорогой телеактрисой

Издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых телеактрис в мире. Лидером в данном рейтинге стала исполнительница главной роли в телесериале «Американская семейка» - София Вергара.

Forbes назвал Софию Вергару из "Американской семейки" самой дорогой телеактрисой

Журнал оценил доход Софии Вергары за прошлый год в 42 500 000 долларов. Второе место в списке заняла Кейли Куоко, которая сыграла официантку Пенни в телесериале «Теория большого взрыва». Доход актрисы составил 24 500 000 долларов. В тройку лидеров вошла Эллен Помпео, популярная по роли в телесериале «Анатомия страсти». Ее состояние издание оценило в 23 500 000 долларов.

Forbes назвал Софию Вергару из "Американской семейки" самой дорогой телеактрисой

Четвертое место заняла Маришка Харгитеи, сыгравшая одну из главных ролей в детективном сериале «Закон и порядок. Специальный корпус». Актриса заработала 13 000 000 долларов. На пятом месте - Джули Боуэн, которая сыграла небольшую роль в сериале «Американская семейка». Forbes оценил ее доход в 12 500 000 долларов.



 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00

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