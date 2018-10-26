«Он хотел жить»: Шепелев поделился воспоминаниями о последнем интервью с Караченцовым
Дмитрий Шепелев поделился воспоминаниями о последнем интервью с Николаем Караченцовым, скончавшимся утром 26 октября. Телеведущий отметил, что великий актёр, вопреки серьёзным проблемам со здоровьем, хотел жить.
Воспоминания о последнем интервью с Николаем Караченцовым, взятом у легендарного артиста в Израиле, Дмитрий Шепелев написал в Instagram-посте, которым он снабдил соответствующий фотоснимок. По завершении съёмки телеведущий поинтересовался у актёра, почему тот не смущается вести открытый образ жизни, не стесняясь появляться на публике в не лучшем, так сказать, виде, со следами болезни на лице.
Телеведущий в Instagram-посте также выразил восхищение женой артиста Людмилой Поргиной, которая со всей самоотверженностью была рядом с любимым в нелёгкое для обоих супругов время.
Ранее стали известны последние слова Николая Караченцова.
Воспоминания о последнем интервью с Николаем Караченцовым, взятом у легендарного артиста в Израиле, Дмитрий Шепелев написал в Instagram-посте, которым он снабдил соответствующий фотоснимок. По завершении съёмки телеведущий поинтересовался у актёра, почему тот не смущается вести открытый образ жизни, не стесняясь появляться на публике в не лучшем, так сказать, виде, со следами болезни на лице.
«Жить хочу», – таковым оказался лаконичный ответ Николая Караченцова, врезавшийся в память Дмитрия Шепелева.
Телеведущий в Instagram-посте также выразил восхищение женой артиста Людмилой Поргиной, которая со всей самоотверженностью была рядом с любимым в нелёгкое для обоих супругов время.
Ранее стали известны последние слова Николая Караченцова.
Общество
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:29