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«Он хотел жить»: Шепелев поделился воспоминаниями о последнем интервью с Караченцовым

Дмитрий Шепелев поделился воспоминаниями о последнем интервью с Николаем Караченцовым, скончавшимся утром 26 октября. Телеведущий отметил, что великий актёр, вопреки серьёзным проблемам со здоровьем, хотел жить.

«Он хотел жить»: Шепелев поделился воспоминаниями о последнем интервью с Караченцовым

Воспоминания о последнем интервью с Николаем Караченцовым, взятом у легендарного артиста в Израиле, Дмитрий Шепелев написал в Instagram-посте, которым он снабдил соответствующий фотоснимок. По завершении съёмки телеведущий поинтересовался у актёра, почему тот не смущается вести открытый образ жизни, не стесняясь появляться на публике в не лучшем, так сказать, виде, со следами болезни на лице.

«Жить хочу», – таковым оказался лаконичный ответ Николая Караченцова, врезавшийся в память Дмитрия Шепелева.

Телеведущий в Instagram-посте также выразил восхищение женой артиста Людмилой Поргиной, которая со всей самоотверженностью была рядом с любимым в нелёгкое для обоих супругов время.

Ранее стали известны последние слова Николая Караченцова.



 
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Общество
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:29

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