Избыточная масса тела повышает риск смерти, заявили ученые
Ученые рассказали, что избыточный вес может стать причиной повышения риска смерти. Из-за полноты в организме человека начинают происходить неполадки, которые в итоге приводят к неправильной работе сердца.
Из-за большого количества подкожного жира, который может скапливаться не только в нижних слоях эпителия, человек начинает чувствовать недомогание. Постепенно лишний вес оказывает воздействие на сердце, ввиду чего оно должно работать не правильно.
В ходе эксперимента специалисты установили, что примерно 60 процентов людей с лишним весом страдают от заболеваний сердца. При увеличении накоплений жира риск проблем со здоровьем в данном случае увеличивается на 16 процентов с каждым килограммом.
Из-за большого количества подкожного жира, который может скапливаться не только в нижних слоях эпителия, человек начинает чувствовать недомогание. Постепенно лишний вес оказывает воздействие на сердце, ввиду чего оно должно работать не правильно.
В ходе эксперимента специалисты установили, что примерно 60 процентов людей с лишним весом страдают от заболеваний сердца. При увеличении накоплений жира риск проблем со здоровьем в данном случае увеличивается на 16 процентов с каждым килограммом.
Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 00:00