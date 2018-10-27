АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Умер Николай Караченцов: Лучшие роли российского актера
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

Избыточная масса тела повышает риск смерти, заявили ученые

Ученые рассказали, что избыточный вес может стать причиной повышения риска смерти. Из-за полноты в организме человека начинают происходить неполадки, которые в итоге приводят к неправильной работе сердца.

Избыточная масса тела повышает риск смерти, заявили ученые

Из-за большого количества подкожного жира, который может скапливаться не только в нижних слоях эпителия, человек начинает чувствовать недомогание. Постепенно лишний вес оказывает воздействие на сердце, ввиду чего оно должно работать не правильно.

В ходе эксперимента специалисты установили, что примерно 60 процентов людей с лишним весом страдают от заболеваний сердца. При увеличении накоплений жира риск проблем со здоровьем в данном случае увеличивается на 16 процентов с каждым килограммом.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 00:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Беременная Меган Маркл появилась в Сиднее в
Избыточная масса тела повышает риск смерти,
Смартфоны OnePlus 5 и 5T получили поддержку
Обнаружены читы для Red Dead Redemption 2
Полина Гагарина пожаловалась в Instagram, что
Сын Николая Караченцова говорит, что отец перед
Steam раздаёт игру Metro 2033 совершенно бесплатно
Российские базы на Луне могут разместить в
Эмбер Хёрд в платье с глубоким декольте посетила
Western Digital увеличил объём жесткого диска
Приставы закончили опись имущества Евгения
ЧЕ-2020 по тяжёлой атлетике проведут в Москве
Ольга Бузова призналась, что любовь ей причиняет
Опрос: Большинство украинцев не понимает значение
В Госдуме предложили ФАС проверить Apple и Samsung
В школьных дневниках появится информация о защите
Компания Alpina выпустит лимитированную серию
Рестайлированная Lada Granta представлена в
«Он хотел жить»: Шепелев поделился воспоминаниями
Вера Брежнева показала в Instagram секси-снимок в
Данила Козловский нежно поздравил невесту Ольгу
Автомобиль Honda Ridgeline превратят в пикап для
Google запустил домены для быстрого создания
Новый вертолет Ми-28УБ получил обучающий
В NASA планируют отправить к Плутону еще один зонд
Диетологи назвали 7 продуктов, которые полезно
Электромобили могут представлять опасность для
«Свитки Мертвого моря» или «Кумранские рукописи»
У будущей королевы Норвегии врачи нашли
В спальнях реалити-шоу «Дом-2» снова делают ремонт
Просмотреть все новости