Избыточная масса тела повышает риск смерти, заявили ученые





Из-за большого количества подкожного жира, который может скапливаться не только в нижних слоях эпителия, человек начинает чувствовать недомогание. Постепенно лишний вес оказывает воздействие на сердце, ввиду чего оно должно работать не правильно.В ходе эксперимента специалисты установили, что примерно 60 процентов людей с лишним весом страдают от заболеваний сердца. При увеличении накоплений жира риск проблем со здоровьем в данном случае увеличивается на 16 процентов с каждым килограммом.