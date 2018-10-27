За год число миллиардеров в мире увеличилось на 199 человек





Благодаря 199 новым миллиардерам общее состояние всех из них теперь увеличено на 19% и достигает отметки в $8,9 триллионов. Порядка 35% от всех новоиспеченных «богачей» заработали свои миллиарды, работая в сфере инновационных технологий.На настоящий момент в Азии миллиардеров больше, чем в Северной Америке.