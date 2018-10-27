АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Умер Николай Караченцов: Лучшие роли российского актера
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

За год число миллиардеров в мире увеличилось на 199 человек

За 2017 год число миллиардеров в мире увеличилось как минимум на 199 человек. Такие сведения размещены в докладах UBS и PwC, где уточняется, что 28% из указанного количества граждан проживают в КНР.

За год число миллиардеров в мире увеличилось на 199 человек

Благодаря 199 новым миллиардерам общее состояние всех из них теперь увеличено на 19% и достигает отметки в $8,9 триллионов. Порядка 35% от всех новоиспеченных «богачей» заработали свои миллиарды, работая в сфере инновационных технологий.

На настоящий момент в Азии миллиардеров больше, чем в Северной Америке.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Экономика
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 02:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Польше альпинист нашёл на вершине горы
За год число миллиардеров в мире увеличилось на
Беременная Меган Маркл появилась в Сиднее в
Избыточная масса тела повышает риск смерти,
Смартфоны OnePlus 5 и 5T получили поддержку
Обнаружены читы для Red Dead Redemption 2
Полина Гагарина пожаловалась в Instagram, что
Сын Николая Караченцова говорит, что отец перед
Steam раздаёт игру Metro 2033 совершенно бесплатно
Российские базы на Луне могут разместить в
Эмбер Хёрд в платье с глубоким декольте посетила
Western Digital увеличил объём жесткого диска
Приставы закончили опись имущества Евгения
ЧЕ-2020 по тяжёлой атлетике проведут в Москве
Ольга Бузова призналась, что любовь ей причиняет
Опрос: Большинство украинцев не понимает значение
В Госдуме предложили ФАС проверить Apple и Samsung
В школьных дневниках появится информация о защите
Компания Alpina выпустит лимитированную серию
Рестайлированная Lada Granta представлена в
«Он хотел жить»: Шепелев поделился воспоминаниями
Вера Брежнева показала в Instagram секси-снимок в
Данила Козловский нежно поздравил невесту Ольгу
Автомобиль Honda Ridgeline превратят в пикап для
Google запустил домены для быстрого создания
Новый вертолет Ми-28УБ получил обучающий
В NASA планируют отправить к Плутону еще один зонд
Диетологи назвали 7 продуктов, которые полезно
Электромобили могут представлять опасность для
«Свитки Мертвого моря» или «Кумранские рукописи»
Просмотреть все новости