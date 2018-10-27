За год число миллиардеров в мире увеличилось на 199 человек
За 2017 год число миллиардеров в мире увеличилось как минимум на 199 человек. Такие сведения размещены в докладах UBS и PwC, где уточняется, что 28% из указанного количества граждан проживают в КНР.
Благодаря 199 новым миллиардерам общее состояние всех из них теперь увеличено на 19% и достигает отметки в $8,9 триллионов. Порядка 35% от всех новоиспеченных «богачей» заработали свои миллиарды, работая в сфере инновационных технологий.
На настоящий момент в Азии миллиардеров больше, чем в Северной Америке.
Благодаря 199 новым миллиардерам общее состояние всех из них теперь увеличено на 19% и достигает отметки в $8,9 триллионов. Порядка 35% от всех новоиспеченных «богачей» заработали свои миллиарды, работая в сфере инновационных технологий.
На настоящий момент в Азии миллиардеров больше, чем в Северной Америке.
Экономика
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 02:00