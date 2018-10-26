Приставы закончили опись имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко





Накануне была завершена опись имущества, нажитого звёздной парой в совместном браке. Судебные приставы составили список из пяти тысяч единиц, сюда помимо недвижимости входят картины, фарфор и даже книги. Как отмечает адвокат, теперь будет проведена оценка всего, что входит в перечень.При этом Сергей Жорин сообщил, что опись проводилась в присутствии Евгения Вагановича, в то время как Елена Степаненко не принимала участие в данном процессе, но её уведомили об этом. К тому же Петросян предложил ей разделить культурные ценности без судебного разбирательства, поскольку это занимает слишком много времени.