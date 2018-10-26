Новый вертолет Ми-28УБ получил обучающий спецкомплекс
Новый вертолет Ми-28УБ будет оборудован специальным комплексом для обучения летчиков. По словам заместителя начальника 344-го авиационного центра Василия Клещенко, данная технология даст возможность проводить учения с имитацией непредвиденных ситуаций.
Молодой пилот в новом Ми-28УБ сможет под руководством инструктора устранять неполадки в режиме полета. Такая подготовка в случае реальной опасности позволит действовать быстро и слажено. Все действия пилота во время учений также будут фиксироваться и изучаться на предмет ошибок.
Ранее обучение летчиков для «Ночных охотников» производилось только на вертолетах Ми-24. Они располагают специальной системой двойного управления, из-за чего в случае опасности штурвал может взять инструктор.
Молодой пилот в новом Ми-28УБ сможет под руководством инструктора устранять неполадки в режиме полета. Такая подготовка в случае реальной опасности позволит действовать быстро и слажено. Все действия пилота во время учений также будут фиксироваться и изучаться на предмет ошибок.
Ранее обучение летчиков для «Ночных охотников» производилось только на вертолетах Ми-24. Они располагают специальной системой двойного управления, из-за чего в случае опасности штурвал может взять инструктор.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:42