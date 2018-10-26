Новый вертолет Ми-28УБ получил обучающий спецкомплекс





Молодой пилот в новом Ми-28УБ сможет под руководством инструктора устранять неполадки в режиме полета. Такая подготовка в случае реальной опасности позволит действовать быстро и слажено. Все действия пилота во время учений также будут фиксироваться и изучаться на предмет ошибок.Ранее обучение летчиков для «Ночных охотников» производилось только на вертолетах Ми-24. Они располагают специальной системой двойного управления, из-за чего в случае опасности штурвал может взять инструктор.