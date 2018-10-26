Обнаружены читы для Red Dead Redemption 2
Во внутриигровых печатных изданиях геймерами были обнаружены читы для приключенческого вестерна Red Dead Redemption 2. Для их активации необходимо нажатие в меню настроек треугольника на PS4 либо Y на Xbox One и последующее введение определённых фраз.
После этого читы будут сохранены. Их отключение можно произвести в том же меню. Посредством вводимых предложений появляется возможность получать повышение уровней Dead Eye, восполнять выносливость и здоровье, вызывать лошадь с повозкой и без, активировать нескончаемые патроны, добавлять различные виды оружия, полностью открывать карту и прочее.
Читы, перечень которых приводит портал Igromania, разбросаны по различным выпускам внутриигровых газет компании-производителя Red Dead Redemption 2. Геймеры со всего мира продолжают их поиски, так как сейчас им известны лишь порядка 30-ти читов.
После этого читы будут сохранены. Их отключение можно произвести в том же меню. Посредством вводимых предложений появляется возможность получать повышение уровней Dead Eye, восполнять выносливость и здоровье, вызывать лошадь с повозкой и без, активировать нескончаемые патроны, добавлять различные виды оружия, полностью открывать карту и прочее.
Читы, перечень которых приводит портал Igromania, разбросаны по различным выпускам внутриигровых газет компании-производителя Red Dead Redemption 2. Геймеры со всего мира продолжают их поиски, так как сейчас им известны лишь порядка 30-ти читов.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 22:00