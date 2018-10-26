Полина Гагарина пожаловалась в Instagram, что плохо выглядит на светских тусовках

Полина Гагарина в соцсети опубликовала свежие фотографии, на которых она изображена в светло-золотистом миди платье от известного бренда. Знаменитость в посте рассказала, что очень расстроилась, узнав, что с недавнего мероприятия, которое посетила в данном наряде, вышло очень мало фото, где она получилась хорошо. Артистка сообщила поклонниками, что неудачные фотографии она разместила в Instagram Stories.Публикация за сутки собрала около 63 тысяч одобрительных лайков. Поклонники принялись переубеждать свою любимицу, отметив, что она «богиня», «красотка» и «самая лучшая». А кто-то напомнил, что муж Полины Гагариной - опытный фотограф, способный снять супругу так эффектно, что она забудет все неприятности.