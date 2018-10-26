В спальнях реалити-шоу «Дом-2» снова делают ремонт





В какой-то мере такое рвение к наведению порядка можно объяснить нечистоплотностью многих участников телестройки, и никто не спорит, что ремонт периодически обновлять нужно.Но, очевидно, что дело не в самом ремонте, а в деньгах рекламодателей, которые платят за продвижение своих услуг в проектных соцсетях.Как стало известно, на Поляну уже прибыл специалист, который предлагает различные варианты дизайна спален. А организаторы тем временем пытаются вернуть проекту популярность, а заодно и прежние заработки. Однако рекламодатели стали приходить скуповатые, и потому оргам приходится в этом году делать ремонт в общем доме уже во второй раз.