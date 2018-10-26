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Компания Alpina выпустит лимитированную серию автомобилей BMW 4

Ограниченную серию «заряженных» автомобилей BMW 4 выпустит компания Alpina. Баварские разработчики представили лимитированное издание кабриолета и купе B4 S Bi-Turbo под наименованием Edition 99.

Компания Alpina выпустит лимитированную серию автомобилей BMW 4

Машины выйдут общим тиражом в количестве 99 экземпляров. В подкапотном пространстве автомобилей установлен форсированный силовой агрегат ёмкостью 3,0 литра производительностью 452 лошадиные силы. В зависимости от модификации максимальная скорость транспортного средства составит 303 или 306 км/час.

Модификация Alpina B4 S Bi-Turbo Edition 99 комплектуется выхлопной системой Akrapoviс из титана, кованными алюминиевыми колёсными дисками диаметром 20 дюймов, а купе оснастят подвеской Sport Plus. В оснащение автомобиля также входят мультиконтурные сиденья, подрулевые лепестки из алюминия, самоблокирующийся дифференциал и отделка салона из алькантары и кожи. Клиентам новый автомобиль будет доступен в пяти вариантах окраски кузова.



 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 18:00

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