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Рестайлированная Lada Granta представлена в кузове пикап

Рестайлированную версию Lada Granta представили в кузове пикапа. По предварительным данным, продажами уникального транспортного средства будет заниматься компания «ВИС-Авто».

Рестайлированная Lada Granta представлена в кузове пикап

Автомобиль представляет собой привычную Lada Granta, которая вместо задней части получила аналог прицепа. Визуально ВИС-2349 напоминает оригинальное транспортное средство, но имеет более высокий клиренс и массу других дополнений. Под капотом у него располагается силовой агрегат на 1,6 литра при мощности в 87 лошадиных сил.

Рестайлинговый ВИС-2349 в базовой комплектации будет иметь ценник в примерно 640 тысяч рублей. Модификация с колпаком, установленным над кузовом, обойдется потребителю примерно в 669 тысяч рублей.



 
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:45

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