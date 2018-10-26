Рестайлированная Lada Granta представлена в кузове пикап
Рестайлированную версию Lada Granta представили в кузове пикапа. По предварительным данным, продажами уникального транспортного средства будет заниматься компания «ВИС-Авто».
Автомобиль представляет собой привычную Lada Granta, которая вместо задней части получила аналог прицепа. Визуально ВИС-2349 напоминает оригинальное транспортное средство, но имеет более высокий клиренс и массу других дополнений. Под капотом у него располагается силовой агрегат на 1,6 литра при мощности в 87 лошадиных сил.
Рестайлинговый ВИС-2349 в базовой комплектации будет иметь ценник в примерно 640 тысяч рублей. Модификация с колпаком, установленным над кузовом, обойдется потребителю примерно в 669 тысяч рублей.
Автомобиль представляет собой привычную Lada Granta, которая вместо задней части получила аналог прицепа. Визуально ВИС-2349 напоминает оригинальное транспортное средство, но имеет более высокий клиренс и массу других дополнений. Под капотом у него располагается силовой агрегат на 1,6 литра при мощности в 87 лошадиных сил.
Рестайлинговый ВИС-2349 в базовой комплектации будет иметь ценник в примерно 640 тысяч рублей. Модификация с колпаком, установленным над кузовом, обойдется потребителю примерно в 669 тысяч рублей.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:45