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Ссора Ксении Собчак и Максима Виторгана может стать шагом к разрыву отношений

В последнее время пользователи все чаще обсуждают кризис в супружеских отношениях Ксении Собчак и Максима Виторгана, а их публичная ссора в соцсетях лишь подогрела эти предположения.

Тележурналистка все чаще публикует в своем Instagram фото, на которых рядом с ней позируют различные чиновники. Максим разразился гневным комментарием по поводу одной из публикаций, но в ответ Ксения выложила очередное провокационное фото.

Ссора Ксении Собчак и Максима Виторгана может стать шагом к разрыву отношений

Пользователи предполагают, что причиной охлаждения отношений между супругами является разница в возрасте, ведь их поведение очень уж различно по настроению.

Ссора Ксении Собчак и Максима Виторгана может стать шагом к разрыву отношений

К примеру, в момент, когда Виторган публикует скорбный комментарий по поводу кончины своего коллеги Николая Караченцова, Ксения всего лишь рекламирует пальто от своих спонсоров.

Ссора Ксении Собчак и Максима Виторгана может стать шагом к разрыву отношений



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:01

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