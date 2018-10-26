Ссора Ксении Собчак и Максима Виторгана может стать шагом к разрыву отношений





Тележурналистка все чаще публикует в своем Instagram фото, на которых рядом с ней позируют различные чиновники. Максим разразился гневным комментарием по поводу одной из публикаций, но в ответ Ксения выложила очередное провокационное фото.Пользователи предполагают, что причиной охлаждения отношений между супругами является разница в возрасте, ведь их поведение очень уж различно по настроению.К примеру, в момент, когда Виторган публикует скорбный комментарий по поводу кончины своего коллеги Николая Караченцова, Ксения всего лишь рекламирует пальто от своих спонсоров.