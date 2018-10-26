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Денис Лебедев не приходит на концерты Ольги Бузовой, хотя и заверяет всех в любви к ней

Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев ежедневно публикует посты о любви к Ольге, но при этом ни разу не был замечен на ее концертах. Это говорит о лицемерии мужчины и его равнодушии к певице, уверены фанаты.

Лебедев яростно открещивается от всех обвинений в свой адрес и считает их злобными инсинуациями злопыхателей, которым нужно отвернуть от него «любимую».

Денис Лебедев не приходит на концерты Ольги Бузовой, хотя и заверяет всех в любви к ней

Напомним, что по окончании реалити-шоу «Замуж за Бузову» общественность узнала Дениса Лебедева как должника, лжеца и до последнего времени женатого мужчину.

Денис Лебедев не приходит на концерты Ольги Бузовой, хотя и заверяет всех в любви к ней

Фанаты считают, что Лебедеву, чтобы реабилитироваться в глазах Ольги Бузовой, нужно посещать все ее выступления и сидеть в первом ряду, и звезда снизойдет до общения с сыроваром и пересмотрит свое отношение к нему. Может быть.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:59

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