Денис Лебедев не приходит на концерты Ольги Бузовой, хотя и заверяет всех в любви к ней





Лебедев яростно открещивается от всех обвинений в свой адрес и считает их злобными инсинуациями злопыхателей, которым нужно отвернуть от него «любимую».Напомним, что по окончании реалити-шоу «Замуж за Бузову» общественность узнала Дениса Лебедева как должника, лжеца и до последнего времени женатого мужчину.Фанаты считают, что Лебедеву, чтобы реабилитироваться в глазах Ольги Бузовой, нужно посещать все ее выступления и сидеть в первом ряду, и звезда снизойдет до общения с сыроваром и пересмотрит свое отношение к нему. Может быть.