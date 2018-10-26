Amazon представит умные очки, умеющие заказывать такси
Компания Amazon намерена представить новые умные очки с возможностью автономного вызова такси. По словам разработчиков стартапа Amazon North, устройство будет располагать голосовым помощником с максимальным набором команд.
Прибор получил название Focals. Представители Amazon отметили, что его премьера может состояться в начале следующего года. Прибор ничем не отличается от обычных очков, за исключением небольшого блока на одной из дужек. Также его оборудуют GPS-навигацией, позволяющей определить местоположение человека и вызвать к нему такси.
Стоимость очков Focals будет составлять примерно 900 долларов. В продаже они появятся в январе следующего года.
Прибор получил название Focals. Представители Amazon отметили, что его премьера может состояться в начале следующего года. Прибор ничем не отличается от обычных очков, за исключением небольшого блока на одной из дужек. Также его оборудуют GPS-навигацией, позволяющей определить местоположение человека и вызвать к нему такси.
Стоимость очков Focals будет составлять примерно 900 долларов. В продаже они появятся в январе следующего года.
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:55