Amazon представит умные очки, умеющие заказывать такси





Прибор получил название Focals. Представители Amazon отметили, что его премьера может состояться в начале следующего года. Прибор ничем не отличается от обычных очков, за исключением небольшого блока на одной из дужек. Также его оборудуют GPS-навигацией, позволяющей определить местоположение человека и вызвать к нему такси.Стоимость очков Focals будет составлять примерно 900 долларов. В продаже они появятся в январе следующего года.