Данила Козловский нежно поздравил невесту Ольгу Зуеву с 35-летием

В Instagram-аккаунте Данилы Козловского появились две фотографии, на которых запечатлена его возлюбленная. В посте к снимкам артист пожелал своей невесте всегда быть счастливой. Фолловеры актёра присоединились к поздравлениям, адресовав звёздной паре множество тёплых слов.Знакомство знаменитостей произошло в США, где Ольга Зуева работала успешной моделью. Любовное чувство оказалось настолько сильным, что она оставила модельную карьеру и возвратилась в Россию, дабы всегда быть с Данилой Козловским. Сейчас селебрити, как и её жених, снимается в отечественных кинокартинах.