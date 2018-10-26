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Данила Козловский нежно поздравил невесту Ольгу Зуеву с 35-летием

Данила Козловский нежно поздравил свою избранницу Ольгу Зуеву с днём рождения. Невеста актёра отмечает сегодня 35-летие.

Данила Козловский нежно поздравил невесту Ольгу Зуеву с 35-летием

В Instagram-аккаунте Данилы Козловского появились две фотографии, на которых запечатлена его возлюбленная. В посте к снимкам артист пожелал своей невесте всегда быть счастливой. Фолловеры актёра присоединились к поздравлениям, адресовав звёздной паре множество тёплых слов.

Знакомство знаменитостей произошло в США, где Ольга Зуева работала успешной моделью. Любовное чувство оказалось настолько сильным, что она оставила модельную карьеру и возвратилась в Россию, дабы всегда быть с Данилой Козловским. Сейчас селебрити, как и её жених, снимается в отечественных кинокартинах.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:07

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