В Госдуме предложили ФАС проверить Apple и Samsung
В Госдуме предложили провести проверку компаний Apple и Samsung, которую должна инициировать ФАС. По мнению депутата от ЛДПР Александра Старовойтова, деятельность брендов ставит под сомнение правомерность их позиции в рейтинге продаж.
По словам Старовойтова, компании могут применять программное обеспечение для того, чтобы снизить производительность старых смартфонов, подвигая потребителя приобретать новые устройства, стоящие дороже. Ранее Apple сообщала, что намеренно уменьшала ресурсы аккумуляторов на iPhone при помощи дополнений к последним версиям программного обеспечения.
По словам Старовойтова, компании могут применять программное обеспечение для того, чтобы снизить производительность старых смартфонов, подвигая потребителя приобретать новые устройства, стоящие дороже. Ранее Apple сообщала, что намеренно уменьшала ресурсы аккумуляторов на iPhone при помощи дополнений к последним версиям программного обеспечения.
«Популярность смартфонов от производителей может говорить о наличии нарушений, ввиду чего бренды должны быть проверены ФАС или другими профильными ведомствами», - рассказал Старовойтов.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:20