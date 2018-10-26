В Госдуме предложили ФАС проверить Apple и Samsung

«Популярность смартфонов от производителей может говорить о наличии нарушений, ввиду чего бренды должны быть проверены ФАС или другими профильными ведомствами», - рассказал Старовойтов.





По словам Старовойтова, компании могут применять программное обеспечение для того, чтобы снизить производительность старых смартфонов, подвигая потребителя приобретать новые устройства, стоящие дороже. Ранее Apple сообщала, что намеренно уменьшала ресурсы аккумуляторов на iPhone при помощи дополнений к последним версиям программного обеспечения.