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Вера Брежнева показала в Instagram секси-снимок в блестящем топике

Вера Брежнева в своем Instagram-аккаунте опубликовала новую публикацию. Певица восхитила своих многочисленных подписчиков сексуальностью и молодостью.

Вера Брежнева показала в Instagram секси-снимок в блестящем топике

Исполнительница песен постоянно делиться с фанатами снимками в соцсети, на которых она демонстрирует свою шикарную фигуру. В этот раз Вера Брежнева показала «сексуальную» публикацию в коротком топе, который подчеркивает ее бюст. В дополнение знаменитость надела обтягивающие брюки с эко-кожи с питоновым принтом.

В течение шести часов фотография Веры Брежневой набрала более 74 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 420 комментариев. Многие фолловеры в очередной раз заявили, что не перестают восхищаться красотой звезды и ее отличной фигурой. Некоторые подписчики сказали, что певица является эталоном женственности и красоты.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:15

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