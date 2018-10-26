Вера Брежнева показала в Instagram секси-снимок в блестящем топике

Исполнительница песен постоянно делиться с фанатами снимками в соцсети, на которых она демонстрирует свою шикарную фигуру. В этот раз Вера Брежнева показала «сексуальную» публикацию в коротком топе, который подчеркивает ее бюст. В дополнение знаменитость надела обтягивающие брюки с эко-кожи с питоновым принтом.В течение шести часов фотография Веры Брежневой набрала более 74 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 420 комментариев. Многие фолловеры в очередной раз заявили, что не перестают восхищаться красотой звезды и ее отличной фигурой. Некоторые подписчики сказали, что певица является эталоном женственности и красоты.