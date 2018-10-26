В Мордовии в ДТП погибли 4 человека
В Мордовии произошло масштабное ДТП, в ходе которого погибли 4 человека. По информации от местных изданий, причины аварии пока не удалось установить.
Инцидент произошел 26 октября в дневное время рядом с Ромоданово. Автомобиль марки Volkswagen по неизвестным причинам протаранил LADA Priora. От удара транспортные средства откинуло в разные стороны. В иномарке находились три человека, которые скончались на месте от полученных травм. За рулем отечественного транспортного средства был мужчина, также погибший в ходе ДТП.
Официальные сведения о причинах ДТП от представителей правоохранительных органов пока не были обнародованы. По факту аварии инициирована проверка.
Инцидент произошел 26 октября в дневное время рядом с Ромоданово. Автомобиль марки Volkswagen по неизвестным причинам протаранил LADA Priora. От удара транспортные средства откинуло в разные стороны. В иномарке находились три человека, которые скончались на месте от полученных травм. За рулем отечественного транспортного средства был мужчина, также погибший в ходе ДТП.
Официальные сведения о причинах ДТП от представителей правоохранительных органов пока не были обнародованы. По факту аварии инициирована проверка.
Происшествия
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:30