В Мордовии в ДТП погибли 4 человека





Инцидент произошел 26 октября в дневное время рядом с Ромоданово. Автомобиль марки Volkswagen по неизвестным причинам протаранил LADA Priora. От удара транспортные средства откинуло в разные стороны. В иномарке находились три человека, которые скончались на месте от полученных травм. За рулем отечественного транспортного средства был мужчина, также погибший в ходе ДТП.Официальные сведения о причинах ДТП от представителей правоохранительных органов пока не были обнародованы. По факту аварии инициирована проверка.