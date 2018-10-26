Автомобиль Honda Ridgeline превратят в пикап для экспедиций





Разработкой нового пикапа будет заниматься компания Jsport Performance Accessories. Авторы проекта отметили, что машина для путешествий может также служить местом ночлега или отдыха, так как багажник при необходимости можно будет превратить в комфортабельную кровать для нескольких человек.Также Honda Ridgeline получит защиту порогов и днища от повреждений, что актуально при езде по пересеченной местности. На крыше автомобиля появится большой багажник для транспортировки оборудования или туристического снаряжения. В оснащение модели входит и бензиновый генератор, рассчитанный на примерно 6 часов работы.Компания Honda намерена презентовать и концепт Honda Rugged Open Air Vehicle Concept, однако сведения о его технических характеристиках пока отсутствуют. Модель, предназначенная для экспедиций, будет стоить от 1,9 миллиона рублей в зависимости от модификации.