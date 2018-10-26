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Шотландец грыз ногти и заработал заражение крови

Из-за вредной привычки кусать ногти шотландец попал в больницу. Медики диагностировали мужчине тяжёлую форму заражения крови.
Шотландец грыз ногти и заработал заражение крови


57-летний житель города Уэстклифф-он-Си в январе текущего года сильно откусил себе ноготь на большом пальце руки, спустя какое-то время он заметил на том месте пузырь с жидкостью и обратился к врачу, который прописал ему антибиотики. Однако такое лечение не помогло, так как через несколько дней боль распространилась по всему телу. Когда мужчина не смог двигаться, жена вызвала скорую помощь, и его увезли в больницу с подозрением на сердечный приступ.

Медики диагностировали мужчине сепсис и сообщили пациенту, что в таких случаях вероятность выжить составляет 50 процентов. Из больницы его выписали только в мае, после этого пострадавший ещё два месяца принимал антибиотики. Заражение крови у мужчины вылечили, но без последствий не обошлось, врачи обнаружили у него многочисленные осложнения в виде астмы, инфекционного артрита и эрозии ключицы.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 15:48

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