«Свитки Мертвого моря» или «Кумранские рукописи» оказались фальшивыми





Сотрудники музея пояснили: они удалили часть Кумранских рукописей, поскольку учёные из Федерального института исследования и испытания материалов (ФРГ) признали их подделкой. Подлинность древнейших артефактов не вызывала сомнений у мировых специалистов вот уже более 70 лет, однако Вашингтонский Музей Библии счёл исследования немецких коллег достаточной причиной для удаления части экспонатов из своей коллекции.Уточняется: эксперты подвергли сомнению подлинность не самих "Свитков Мёртвого моря", а именно тех экземпляров, которые находятся в упомянутом музее. Поскольку ценность Кумранских рукописей исчисляется в современном мире десятками миллионов долларов, экспонаты могли быть украдены, а вместо них подложены подделки, объяснили специалисты.Оставшиеся рукописи будут подвергнуты дальнейшему анализу с целью установления их подлинности.Свитки Мертвого моря были обнаружены в 1947 году в пещерах Иудейской пустыни. Бесценные артефакты, написанные преимущественно на древнееврейском и арамейском языках, датируются периодом 3 века до нашей эры и 1 века нашей эры.Рукописи, вошедшие в коллекцию Музея Библии в Вашингтоне, до момента приобретения музеем в 2017 году были контрабандой вывезены из Национального музея Ирака.