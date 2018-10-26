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«Свитки Мертвого моря» или «Кумранские рукописи» оказались фальшивыми

Несколько дней назад Вашингтонский Музей Библии удалил из своей коллекции 5 экспонатов из числа знаменитых Кумранских рукописей, которые также известны как "Свитки мертвого моря". Теперь в культурном учреждении их осталось 9.

«Свитки Мертвого моря» или «Кумранские рукописи» оказались фальшивыми

Сотрудники музея пояснили: они удалили часть Кумранских рукописей, поскольку учёные из Федерального института исследования и испытания материалов (ФРГ) признали их подделкой. Подлинность древнейших артефактов не вызывала сомнений у мировых специалистов вот уже более 70 лет, однако Вашингтонский Музей Библии счёл исследования немецких коллег достаточной причиной для удаления части экспонатов из своей коллекции.

Уточняется: эксперты подвергли сомнению подлинность не самих "Свитков Мёртвого моря", а именно тех экземпляров, которые находятся в упомянутом музее. Поскольку ценность Кумранских рукописей исчисляется в современном мире десятками миллионов долларов, экспонаты могли быть украдены, а вместо них подложены подделки, объяснили специалисты.

Оставшиеся рукописи будут подвергнуты дальнейшему анализу с целью установления их подлинности.

«Свитки Мертвого моря» или «Кумранские рукописи» оказались фальшивыми

Свитки Мертвого моря были обнаружены в 1947 году в пещерах Иудейской пустыни. Бесценные артефакты, написанные преимущественно на древнееврейском и арамейском языках, датируются периодом 3 века до нашей эры и 1 века нашей эры.

Рукописи, вошедшие в коллекцию Музея Библии в Вашингтоне, до момента приобретения музеем в 2017 году были контрабандой вывезены из Национального музея Ирака.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:22

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