LADA Vesta заняла 49 место в европейском рейтинге машин
Автомобиль LADA Vesta занял 49 место в рейтинге европейских машин. Специалисты отметили, что отечественное транспортное средство отличается от многих аналогов экономичным мотором и приемлемой стоимостью.
Модель LADA Vesta в Европе за минувшие 9 месяцев была продана в количестве 82 тысяч экземпляров. Данный показатель в отношении 2017 года увеличился примерно на 46 процентов. Представители «АвтоВАЗа» отметили, что причиной популярности автомобиля стало увеличение экспорта в страны Европы.
Вместе с российским транспортным средством в пятую десятку также вошли Hyundai i20 и Volkswagen Touran. В целом, европейский рынок автомобилей за минувшие 9 месяцев показал положительную динамику.
Модель LADA Vesta в Европе за минувшие 9 месяцев была продана в количестве 82 тысяч экземпляров. Данный показатель в отношении 2017 года увеличился примерно на 46 процентов. Представители «АвтоВАЗа» отметили, что причиной популярности автомобиля стало увеличение экспорта в страны Европы.
Вместе с российским транспортным средством в пятую десятку также вошли Hyundai i20 и Volkswagen Touran. В целом, европейский рынок автомобилей за минувшие 9 месяцев показал положительную динамику.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:40