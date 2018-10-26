LADA Vesta заняла 49 место в европейском рейтинге машин





Модель LADA Vesta в Европе за минувшие 9 месяцев была продана в количестве 82 тысяч экземпляров. Данный показатель в отношении 2017 года увеличился примерно на 46 процентов. Представители «АвтоВАЗа» отметили, что причиной популярности автомобиля стало увеличение экспорта в страны Европы.Вместе с российским транспортным средством в пятую десятку также вошли Hyundai i20 и Volkswagen Touran. В целом, европейский рынок автомобилей за минувшие 9 месяцев показал положительную динамику.