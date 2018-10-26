Ученые приняли с Луны неизвестный сигнал и снова заговорили о пришельцах
Исследователи из Международного центра радиоастрономических исследований приняли неизвестный сигнал с Луны. По словам специалистов, послание может иметь искусственное происхождение, ввиду чего землянам теперь необходимо готовиться к вторжению инопланетян.
По словам ученых, сигналы поступают на Землю из отдаленной части галактики, отражаясь от Луны. Из-за этого в них появляются помехи, что не дает полностью изучить содержание посланий. Уфологи предположили, что речь идет о сообщении от инопланетян, которое может быть не угрозой, а предупреждением.
Ученые из NASA предположили, что сигналы на самом деле являются эхом, которое преобразилось из-за большого количества помех. Согласно другой версии, причиной появления посланий стали магнитные бури, спровоцированные сильными солнечными вспышками.
По словам ученых, сигналы поступают на Землю из отдаленной части галактики, отражаясь от Луны. Из-за этого в них появляются помехи, что не дает полностью изучить содержание посланий. Уфологи предположили, что речь идет о сообщении от инопланетян, которое может быть не угрозой, а предупреждением.
Ученые из NASA предположили, что сигналы на самом деле являются эхом, которое преобразилось из-за большого количества помех. Согласно другой версии, причиной появления посланий стали магнитные бури, спровоцированные сильными солнечными вспышками.
Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:26