Ученые приняли с Луны неизвестный сигнал и снова заговорили о пришельцах





По словам ученых, сигналы поступают на Землю из отдаленной части галактики, отражаясь от Луны. Из-за этого в них появляются помехи, что не дает полностью изучить содержание посланий. Уфологи предположили, что речь идет о сообщении от инопланетян, которое может быть не угрозой, а предупреждением.Ученые из NASA предположили, что сигналы на самом деле являются эхом, которое преобразилось из-за большого количества помех. Согласно другой версии, причиной появления посланий стали магнитные бури, спровоцированные сильными солнечными вспышками.