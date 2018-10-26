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У будущей королевы Норвегии врачи нашли неизлечимое заболевание легких

Супруга кронпринца Хокона и будущая королева Норвегии Метте-Марит заявила о том, что у нее обнаружено неизлечимое заболевание легких. Врачи диагностировали у кронпринцессы необычную форму фиброза легких, из-за которого в органах дыхания образуются рубцы, препятствующие поступлению кислорода.

У будущей королевы Норвегии врачи нашли неизлечимое заболевание легких

Болезнь находится на начальной стадии, поэтому при адекватном лечении развитие заболевания можно замедлить, но уже произошедшие изменения в организме будут необратимы. Сама Метте-Марит призналась, что она станет меньше появляться на королевских приемах, но полностью от работы и официальных мероприятий женщина отказываться не собирается.

Метте-Марит не является потомком «голубых» кровей. До встречи с кронпринцем Хоконом на музыкальном фестивале в 1990-х годах она работала официанткой и воспитывала дочь от бывшего мужа, торговавшего наркотиками. Свадьбу кронпринц и Метте-Марит сыграли в 2001 году. По словам врачей, со временем фиброз легких приведет к гипоксии, а она может вызывать легочную гипертензию, которая часто становится причиной преждевременной смерти.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:20

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