У будущей королевы Норвегии врачи нашли неизлечимое заболевание легких





Болезнь находится на начальной стадии, поэтому при адекватном лечении развитие заболевания можно замедлить, но уже произошедшие изменения в организме будут необратимы. Сама Метте-Марит призналась, что она станет меньше появляться на королевских приемах, но полностью от работы и официальных мероприятий женщина отказываться не собирается.Метте-Марит не является потомком «голубых» кровей. До встречи с кронпринцем Хоконом на музыкальном фестивале в 1990-х годах она работала официанткой и воспитывала дочь от бывшего мужа, торговавшего наркотиками. Свадьбу кронпринц и Метте-Марит сыграли в 2001 году. По словам врачей, со временем фиброз легких приведет к гипоксии, а она может вызывать легочную гипертензию, которая часто становится причиной преждевременной смерти.