ФК "Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью Николая Караченцова
Сегодня ушел из жизни знаменитый артист Николай Караченцов. Футбольный клуб "Спартак" выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью актера, который был их болельщиком.
На официальной странице московского "Спартака" в социальной сети Twitter был опубликован пост, посвящённый известнейшему актёру Николаю Караченцову. В комментарии к публикации было написано, что сегодня Москве на 74-м году жизни скончался поклонник футбола и ярый болельщик "Спартака". Футбольный клуб выражает глубочайшие и искренние соболезнования близким и родным людям артиста, а также всем поклонникам его творчества.
Напомним, в 2005 года актер попал в автомобильную аварию, в результате которой получил черепно-мозговую травму и почти месяц пролежал в коме. Полностью вернуться к нормальной жизни Николай Караченцов не смог. В 2017 году стало известно, что он болен раком легких. Артист скончался сегодня в онкологической клинике.
Ранее Людмила Поргина рассказала о последних словах своего знаменитого мужа.
На официальной странице московского "Спартака" в социальной сети Twitter был опубликован пост, посвящённый известнейшему актёру Николаю Караченцову. В комментарии к публикации было написано, что сегодня Москве на 74-м году жизни скончался поклонник футбола и ярый болельщик "Спартака". Футбольный клуб выражает глубочайшие и искренние соболезнования близким и родным людям артиста, а также всем поклонникам его творчества.
Напомним, в 2005 года актер попал в автомобильную аварию, в результате которой получил черепно-мозговую травму и почти месяц пролежал в коме. Полностью вернуться к нормальной жизни Николай Караченцов не смог. В 2017 году стало известно, что он болен раком легких. Артист скончался сегодня в онкологической клинике.
Ранее Людмила Поргина рассказала о последних словах своего знаменитого мужа.
Общество / Главные новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:17