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Умер Николай Караченцов: Лучшие роли российского актера
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ФК "Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью Николая Караченцова

Сегодня ушел из жизни знаменитый артист Николай Караченцов. Футбольный клуб "Спартак" выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью актера, который был их болельщиком.

ФК "Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью Николая Караченцова

На официальной странице московского "Спартака" в социальной сети Twitter был опубликован пост, посвящённый известнейшему актёру Николаю Караченцову. В комментарии к публикации было написано, что сегодня Москве на 74-м году жизни скончался поклонник футбола и ярый болельщик "Спартака". Футбольный клуб выражает глубочайшие и искренние соболезнования близким и родным людям артиста, а также всем поклонникам его творчества.

ФК "Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью Николая Караченцова

Напомним, в 2005 года актер попал в автомобильную аварию, в результате которой получил черепно-мозговую травму и почти месяц пролежал в коме. Полностью вернуться к нормальной жизни Николай Караченцов не смог. В 2017 году стало известно, что он болен раком легких. Артист скончался сегодня в онкологической клинике.

Ранее Людмила Поргина рассказала о последних словах своего знаменитого мужа.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:17

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