В Pokemon GO добавили самую ожидаемую функцию





Новая функция в Pokemon GO позволит игре автоматически отслеживать передвижение пользователя при помощи встроенного в смартфон шагомера. Кроме того, при желании показатели можно будет обнулить и начать проходить тот или иной этап сначала. В интерфейсе появится кнопка фонового режима, которая также должна быть продублирована в рабочей области дисплея.Функция работает вместе с платформами Apple Health (iOS) и Google Fit (на Android), ввиду чего поддерживается на всей устройства. Пока она имеется только в бета-версии игры, однако в скором времени появится в общем доступе.