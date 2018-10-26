Российские ученые сообщили о снижении объема мозга у космонавтов





В исследовании применялся аппарат 3T МРТ, предоставленный Лечебно-реабилитационным центром Минздрава РФ. Посредством него проходило анатомическое сканирование мозга космонавтов до полёта, сразу после него и по прошествии полгода. Эксперты выяснили следующее: у испытуемых астронавтов на 3-3,3% снижалось серое вещество в височной зоне коры мозга. Это же касалось и белого вещества, но сокращение было немного меньшим.По мнению исследователей, подобное происходит из-за изменения в космосе формы центрального отдела нервной системы, поскольку жидкость внутри черепной коробки немного смещается. По этой причине нагрузка, осуществляемая на различные мозговые отделы, меняется, провоцируя возникновение неких перестроек. По возвращении на Землю из-за силы тяжести кровь и все жидкости устремляются вниз тела, а в невесомости –проталкиваются к голове.Учёные также отметили, что восстановление утраченного в космическом пространстве объёма серого вещества происходит спустя полгода после возвращения на планету.