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Tele2 начинает продавать смартфоны INOI

Tele2 начнет продавать смартфоны INOI. Компании официально заключили соглашение, в рамках которого устройства от бренда можно будет приобрести в официальных салонах оператора по всей территории России.

Tele2 начинает продавать смартфоны INOI

Смартфон INOI 2, который был презентован в текущем году, получил дисплей на 5 дюймов и операционную систему Android 7.0 Nougat. Объем постоянного запоминающего устройства в нем составляет 64 гигабайта. За автономность прибора отвечает аккумулятор на 2,5 тысячи миллиампер часов.

Главной особенностью смартфона INOI 2 является поддержка сетей LTE. При этом он имеет приемлемый ценник и относится к среднему ценовому сегменту.



 
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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:40

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