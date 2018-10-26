Tele2 начинает продавать смартфоны INOI
Tele2 начнет продавать смартфоны INOI. Компании официально заключили соглашение, в рамках которого устройства от бренда можно будет приобрести в официальных салонах оператора по всей территории России.
Смартфон INOI 2, который был презентован в текущем году, получил дисплей на 5 дюймов и операционную систему Android 7.0 Nougat. Объем постоянного запоминающего устройства в нем составляет 64 гигабайта. За автономность прибора отвечает аккумулятор на 2,5 тысячи миллиампер часов.
Главной особенностью смартфона INOI 2 является поддержка сетей LTE. При этом он имеет приемлемый ценник и относится к среднему ценовому сегменту.
Смартфон INOI 2, который был презентован в текущем году, получил дисплей на 5 дюймов и операционную систему Android 7.0 Nougat. Объем постоянного запоминающего устройства в нем составляет 64 гигабайта. За автономность прибора отвечает аккумулятор на 2,5 тысячи миллиампер часов.
Главной особенностью смартфона INOI 2 является поддержка сетей LTE. При этом он имеет приемлемый ценник и относится к среднему ценовому сегменту.
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:40