Tele2 начинает продавать смартфоны INOI





Смартфон INOI 2, который был презентован в текущем году, получил дисплей на 5 дюймов и операционную систему Android 7.0 Nougat. Объем постоянного запоминающего устройства в нем составляет 64 гигабайта. За автономность прибора отвечает аккумулятор на 2,5 тысячи миллиампер часов.Главной особенностью смартфона INOI 2 является поддержка сетей LTE. При этом он имеет приемлемый ценник и относится к среднему ценовому сегменту.