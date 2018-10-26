Певица Клава Кока отменила первые гастроли из-за проблем с голосовыми связками

Неделю назад Клава Кока отправилась в свой первый гастрольный тур. Планировалось, что ее выступления состоятся в 18 городах России. Однако вчера после концерта в Екатеринбурге артистке внезапно стало плохо, и ее на скорой увезли в больницу. Причиной этого стало воспаление голосовых связок.Ночью певица поделилась с фанатами информацией о случившемся. Она рассказала, что сейчас ей нужен полный голосовой покой, нарушение которого чревато потерей голоса. Предполагается, что на восстановление уйдет месяц. По мнению Клавы Коки, ее организм дал сбой из-за того, что не был готов к слишком большим нагрузкам, которые она на себя взяла. Исполнительница призналась, что испытывает не только физические страдания, но и душевные, ведь ей пришлось отменить свои дебютные гастроли.