Ольга Бузова в Instagram заявила, что ждет встречи с Казанью

«Давай к солнцу поднимем руки мы...», - пишет звезда телестройки Дом-2 и интересуется у поклонников, какие песни они бы хотели услышать.

Многочисленные поклонники дружно отметили «классный костюм» Бузовой и назвали девушку «классной, красивой, талантливой и умной».Не обошлось и без ненавистников. Хейтеры назвали Ольгу «недоразумением, а не певицей». Кстати, большинство подписчиков певицы с трудом разбирали слова композиции в видео, а некоторые вообще не поняли ничего.Одна из подписчиц просит научиться Бузову петь или хоть немножко голос подтянуть, хотя тут же с пониманием отмечает, что «пока идут в руки деньги, надо их грести», а «учиться уже некогда».Надо напомнить, что концерт Ольги Бузовой в Казани пройдет сегодня, 26 октября.