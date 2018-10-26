Ольга Бузова в Instagram заявила, что ждет встречи с Казанью
Многогранная теледива Ольга Бузова с успехом гастролирует со своими песнями по городам страны. Недавно она в Instagram заявила, что ждет встречи с Казанью.
Многочисленные поклонники дружно отметили «классный костюм» Бузовой и назвали девушку «классной, красивой, талантливой и умной».
Не обошлось и без ненавистников. Хейтеры назвали Ольгу «недоразумением, а не певицей». Кстати, большинство подписчиков певицы с трудом разбирали слова композиции в видео, а некоторые вообще не поняли ничего.
Одна из подписчиц просит научиться Бузову петь или хоть немножко голос подтянуть, хотя тут же с пониманием отмечает, что «пока идут в руки деньги, надо их грести», а «учиться уже некогда».
Надо напомнить, что концерт Ольги Бузовой в Казани пройдет сегодня, 26 октября.
«Давай к солнцу поднимем руки мы...», - пишет звезда телестройки Дом-2 и интересуется у поклонников, какие песни они бы хотели услышать.
Многочисленные поклонники дружно отметили «классный костюм» Бузовой и назвали девушку «классной, красивой, талантливой и умной».
Не обошлось и без ненавистников. Хейтеры назвали Ольгу «недоразумением, а не певицей». Кстати, большинство подписчиков певицы с трудом разбирали слова композиции в видео, а некоторые вообще не поняли ничего.
Одна из подписчиц просит научиться Бузову петь или хоть немножко голос подтянуть, хотя тут же с пониманием отмечает, что «пока идут в руки деньги, надо их грести», а «учиться уже некогда».
Надо напомнить, что концерт Ольги Бузовой в Казани пройдет сегодня, 26 октября.