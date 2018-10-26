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Ольга Бузова в Instagram заявила, что ждет встречи с Казанью

Многогранная теледива Ольга Бузова с успехом гастролирует со своими песнями по городам страны. Недавно она в Instagram заявила, что ждет встречи с Казанью.

Ольга Бузова в Instagram заявила, что ждет встречи с Казанью

«Давай к солнцу поднимем руки мы...», - пишет звезда телестройки Дом-2 и интересуется у поклонников, какие песни они бы хотели услышать.

Многочисленные поклонники дружно отметили «классный костюм» Бузовой и назвали девушку «классной, красивой, талантливой и умной».

Не обошлось и без ненавистников. Хейтеры назвали Ольгу «недоразумением, а не певицей». Кстати, большинство подписчиков певицы с трудом разбирали слова композиции в видео, а некоторые вообще не поняли ничего.

Ольга Бузова в Instagram заявила, что ждет встречи с Казанью

Одна из подписчиц просит научиться Бузову петь или хоть немножко голос подтянуть, хотя тут же с пониманием отмечает, что «пока идут в руки деньги, надо их грести», а «учиться уже некогда».

Надо напомнить, что концерт Ольги Бузовой в Казани пройдет сегодня, 26 октября.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:59

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