Любой стресс разрушает умственные способности людей старше 40 лет





В эксперименте учёных принимали участие более 2 200 добровольцев, их средний возраст составлял 48 лет. Каждое утро людям измеряли уровень гормона стресса – кортизола, после чего предлагали пройти тесты на абстрактное мышление и память. Худшие результаты наблюдались, у кого уровень кортизола был повышен. Также выяснилось, что депрессия связана с уменьшением серого вещества в лобной доле мозга.Гормон стресса имеет стероидную природу, он принимает участие в липидном и белковом обмене, а также связан с повышением давления и усиленным сердцебиением. Ранее специалистами было установлено, что стресс негативно влияет на здоровье зубов.