Любой стресс разрушает умственные способности людей старше 40 лет
Американские биологи пришли к выводу, что любой стресс у взрослых людей разрушает умственные способности, уменьшая размер головного мозга. В своём новом исследовании специалисты установили, что у человека после 40 лет снижаются когнитивные способности из-за депрессии.
В эксперименте учёных принимали участие более 2 200 добровольцев, их средний возраст составлял 48 лет. Каждое утро людям измеряли уровень гормона стресса – кортизола, после чего предлагали пройти тесты на абстрактное мышление и память. Худшие результаты наблюдались, у кого уровень кортизола был повышен. Также выяснилось, что депрессия связана с уменьшением серого вещества в лобной доле мозга.
Гормон стресса имеет стероидную природу, он принимает участие в липидном и белковом обмене, а также связан с повышением давления и усиленным сердцебиением. Ранее специалистами было установлено, что стресс негативно влияет на здоровье зубов.
В эксперименте учёных принимали участие более 2 200 добровольцев, их средний возраст составлял 48 лет. Каждое утро людям измеряли уровень гормона стресса – кортизола, после чего предлагали пройти тесты на абстрактное мышление и память. Худшие результаты наблюдались, у кого уровень кортизола был повышен. Также выяснилось, что депрессия связана с уменьшением серого вещества в лобной доле мозга.
Гормон стресса имеет стероидную природу, он принимает участие в липидном и белковом обмене, а также связан с повышением давления и усиленным сердцебиением. Ранее специалистами было установлено, что стресс негативно влияет на здоровье зубов.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 14:32