АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Умер Николай Караченцов: Лучшие роли российского актера
EUR 74.99 USD 65.75
Курс валют на 26.10.2018

Эксперты ФИПИ назвали пять самых распространенных ошибок на ЕГЭ по русскому языку

В Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ) назвали главные ошибки, которые выпускники допустили во время ЕГЭ. По словам специалистов, в целом, экзамен прошел без нарушений, а большая часть абитуриентов сдала его хорошо.

Эксперты ФИПИ назвали пять самых распространенных ошибок на ЕГЭ по русскому языку

Примерно 35 процентов участников оценивания допустили ошибки в сдвоенных согласных. В частности, речь идет о написании «н» и «нн». Чаще всего причиной ошибок становилось неправильное определение частей речи. На втором месте оказалась пунктуация. Специалисты отмечают, что вопросы чаще всего вызывали тире и двоеточие, так как выпускники неправильно употребляли их в тексте.

Также ученики допускали ошибки в определении функционально-смыслового типа речи. По словам специалистов, это говорит о плохом понимании русского языка, как части лингвистической системы. Четвертое место в перечне ошибок заняло правописание однокоренных слов. Причиной этому послужило большое количество исключений и появившихся в русском языке англицизмов.

Пятое место в рейтинге ошибок на ЕГЭ заняло употребление паронимов. Чаще всего выпускники путали слова «представить» и «предоставить». Причиной этому послужил схожий смысл слов и их сходство по звучанию.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вера Брежнева показала в Instagram секси-снимок в
Данила Козловский нежно поздравил невесту Ольгу
Автомобиль Honda Ridgeline превратят в пикап для
Google запустил домены для быстрого создания
Новый вертолет Ми-28УБ получил обучающий
В NASA планируют отправить к Плутону еще один зонд
Диетологи назвали 7 продуктов, которые полезно
Электромобили могут представлять опасность для
«Свитки Мертвого моря» или «Кумранские рукописи»
У будущей королевы Норвегии врачи нашли
В спальнях реалити-шоу «Дом-2» снова делают ремонт
В Pokemon GO добавили самую ожидаемую функцию
Александр Скарсгард сыграет главную роль в
Ссора Ксении Собчак и Максима Виторгана может
Ученые рассказали о признаках дефицита витамина
Денис Лебедев не приходит на концерты Ольги
Amazon представит умные очки, умеющие заказывать
Российские ученые сообщили о снижении объема
Шотландец грыз ногти и заработал заражение крови
Tele2 начинает продавать смартфоны INOI
LADA Vesta заняла 49 место в европейском рейтинге
В Мордовии в ДТП погибли 4 человека
Певица Клава Кока отменила первые гастроли из-за
Ракета LauncherOne доставит спутники на орбиту с
Ученые приняли с Луны неизвестный сигнал и снова
Эксперты ФИПИ назвали пять самых распространенных
Бабушка Ивана Урганта борется с болезнью
Елена Исинбаева порадовала поклонников в
В России продажи люксовых автомобилей увеличились
В Rainbow Six стартовало праздничное событие в
Просмотреть все новости