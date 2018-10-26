Эксперты ФИПИ назвали пять самых распространенных ошибок на ЕГЭ по русскому языку





Примерно 35 процентов участников оценивания допустили ошибки в сдвоенных согласных. В частности, речь идет о написании «н» и «нн». Чаще всего причиной ошибок становилось неправильное определение частей речи. На втором месте оказалась пунктуация. Специалисты отмечают, что вопросы чаще всего вызывали тире и двоеточие, так как выпускники неправильно употребляли их в тексте.Также ученики допускали ошибки в определении функционально-смыслового типа речи. По словам специалистов, это говорит о плохом понимании русского языка, как части лингвистической системы. Четвертое место в перечне ошибок заняло правописание однокоренных слов. Причиной этому послужило большое количество исключений и появившихся в русском языке англицизмов.Пятое место в рейтинге ошибок на ЕГЭ заняло употребление паронимов. Чаще всего выпускники путали слова «представить» и «предоставить». Причиной этому послужил схожий смысл слов и их сходство по звучанию.