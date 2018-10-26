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Глюк’oZa опубликовала снимок с мужем из спальни

Наталья Ионова, более известная как певица Глюк’oZa, опубликовала снимок из спальни со своим супругом Александром Чистяковым. Соответствующая фотография появилась на странице исполнительницы в Instagram.

Глюк’oZa опубликовала снимок с мужем из спальни

Глюк’oZa не часто публикует фотографии и видео в своем Instagram. Но несколько часов назад она обнародовала весьма откровенное фото. В кадре исполнительница делает селфи в большое зеркало в спальне, а спитой к камере сидит ее супруг Александр Чистяков. Сама знаменитость одета в нижнее белье телесного цвета, а ее муж в этот момент разговаривает по телефону, сидя на кровати. В комментарии к снимку Наталья Ионова написала "Ready for my dinner", что в переводе означает "Готовимся к ужину".

Глюк’oZa опубликовала снимок с мужем из спальни

Подписчики исполнительницы незамедлительно отреагировали на такую откровенную публикацию Глюк’oZы. Многие написали, как идеально выглядит Наталья Ионова в свои 32 года. Другие отметили беспорядок в комнате. Всего за несколько часов фотография собрала более 70 тысяч отметок "Мне нравится".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:23

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