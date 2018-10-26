Глюк’oZa опубликовала снимок с мужем из спальни





Глюк’oZa не часто публикует фотографии и видео в своем Instagram. Но несколько часов назад она обнародовала весьма откровенное фото. В кадре исполнительница делает селфи в большое зеркало в спальне, а спитой к камере сидит ее супруг Александр Чистяков. Сама знаменитость одета в нижнее белье телесного цвета, а ее муж в этот момент разговаривает по телефону, сидя на кровати. В комментарии к снимку Наталья Ионова написала "Ready for my dinner", что в переводе означает "Готовимся к ужину".Подписчики исполнительницы незамедлительно отреагировали на такую откровенную публикацию Глюк’oZы. Многие написали, как идеально выглядит Наталья Ионова в свои 32 года. Другие отметили беспорядок в комнате. Всего за несколько часов фотография собрала более 70 тысяч отметок "Мне нравится".