Путин пока не собирается посещать Кубань
Владимир Путин пока не намерен посещать Кубань. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, причиной этому являются сложные погодные условия на территории региона.
Из-за наводнения на Кубани погибли шесть человек. По предварительным данным, судьба еще двоих пострадавших остается неизвестной. На месте работают несколько специализированных групп спасателей в составе 1,4 тысячи человек и более 300 единиц специальной техники.
Наводнение в регионе стало причиной затопления более чем 2,3 тысячи домов. В нескольких населенных пунктах также повреждены линии электропередач и другие коммуникации. Также разрушены несколько мостов, ввиду чего автомобильное движение в регионе временно затруднено.
Из-за наводнения на Кубани погибли шесть человек. По предварительным данным, судьба еще двоих пострадавших остается неизвестной. На месте работают несколько специализированных групп спасателей в составе 1,4 тысячи человек и более 300 единиц специальной техники.
Наводнение в регионе стало причиной затопления более чем 2,3 тысячи домов. В нескольких населенных пунктах также повреждены линии электропередач и другие коммуникации. Также разрушены несколько мостов, ввиду чего автомобильное движение в регионе временно затруднено.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:44