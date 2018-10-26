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Путин пока не собирается посещать Кубань

Владимир Путин пока не намерен посещать Кубань. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, причиной этому являются сложные погодные условия на территории региона.

Путин пока не собирается посещать Кубань

Из-за наводнения на Кубани погибли шесть человек. По предварительным данным, судьба еще двоих пострадавших остается неизвестной. На месте работают несколько специализированных групп спасателей в составе 1,4 тысячи человек и более 300 единиц специальной техники.

Наводнение в регионе стало причиной затопления более чем 2,3 тысячи домов. В нескольких населенных пунктах также повреждены линии электропередач и другие коммуникации. Также разрушены несколько мостов, ввиду чего автомобильное движение в регионе временно затруднено.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:44

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