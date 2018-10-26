Обнаженная дочь Джонни Деппа украсила обложку журнала V

Несмотря на свой юный возраст 19-летняя дочь Джонни Деппа Лили-Роуз Депп успела покорить множество мировых подиумов. Девушка вспоминает, что особую радость ей доставил момент, когда она узнала о подписании контракта с парфюмерной компанией Chanel. Лили-Роуз Депп отметила, что она пересмотрела большое количество французских фильмов и потому чувствовала особую связь с Францией.На обложке нового выпуска журнала V Лили-Роуз Депп предстала топлес. На одном из фото девушка появилась в обществе 51-летней Памелы Андерсон. После фотосъемки голливудская актриса призналась, что ей чрезвычайно понравилось работать с дочкой Джонни Деппа. Она назвала ее прекрасным и нежным созданием, не лишенным доли наивности.