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Обнаженная дочь Джонни Деппа украсила обложку журнала V

Дочь Ваннесы Паради и Джонни Деппа обнажилась ради съемок в американском глянцевом журнале V. Модель не только попала на обложку издания, но и сфотографировалась с Памелой Андерсон в рамках совместной фотосъемки.

Обнаженная дочь Джонни Деппа украсила обложку журнала V

Несмотря на свой юный возраст 19-летняя дочь Джонни Деппа Лили-Роуз Депп успела покорить множество мировых подиумов. Девушка вспоминает, что особую радость ей доставил момент, когда она узнала о подписании контракта с парфюмерной компанией Chanel. Лили-Роуз Депп отметила, что она пересмотрела большое количество французских фильмов и потому чувствовала особую связь с Францией.

На обложке нового выпуска журнала V Лили-Роуз Депп предстала топлес. На одном из фото девушка появилась в обществе 51-летней Памелы Андерсон. После фотосъемки голливудская актриса призналась, что ей чрезвычайно понравилось работать с дочкой Джонни Деппа. Она назвала ее прекрасным и нежным созданием, не лишенным доли наивности.



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:08

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