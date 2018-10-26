В России продажи люксовых автомобилей увеличились на 10%





Половина продаж в данном случае приходится на версию Mercedes-Benz Maybach S-Class. Данный автомобиль выбрали 63 российских автомобилиста. Вторую позицию занял известный бренд Bentley, продавший 19 транспортных средств. В Российской Федерации в сентябре был приобретено девять новых версий Rolls-Royce, семь авто Lamborghini, два автомобиля Ferrari, одна версия Aston Martin.В данном случае больше половины сделок было сделано дилерами Москвы. Там продажи люксовых версий составили 69 экземпляров. Жители Подмосковья купили 13 таких транспортных средств. В Санкт-Петербурге было зарегистрировано 11 новых авто люкс-сегмента.