В России продажи люксовых автомобилей увеличились на 10%
Продажи люксовых автомобилей в России увеличились на 10 процентов. Российские автосалоны в сентябре продали 126 люксовых авто.
Половина продаж в данном случае приходится на версию Mercedes-Benz Maybach S-Class. Данный автомобиль выбрали 63 российских автомобилиста. Вторую позицию занял известный бренд Bentley, продавший 19 транспортных средств. В Российской Федерации в сентябре был приобретено девять новых версий Rolls-Royce, семь авто Lamborghini, два автомобиля Ferrari, одна версия Aston Martin.
В данном случае больше половины сделок было сделано дилерами Москвы. Там продажи люксовых версий составили 69 экземпляров. Жители Подмосковья купили 13 таких транспортных средств. В Санкт-Петербурге было зарегистрировано 11 новых авто люкс-сегмента.
Половина продаж в данном случае приходится на версию Mercedes-Benz Maybach S-Class. Данный автомобиль выбрали 63 российских автомобилиста. Вторую позицию занял известный бренд Bentley, продавший 19 транспортных средств. В Российской Федерации в сентябре был приобретено девять новых версий Rolls-Royce, семь авто Lamborghini, два автомобиля Ferrari, одна версия Aston Martin.
В данном случае больше половины сделок было сделано дилерами Москвы. Там продажи люксовых версий составили 69 экземпляров. Жители Подмосковья купили 13 таких транспортных средств. В Санкт-Петербурге было зарегистрировано 11 новых авто люкс-сегмента.
Экономика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00