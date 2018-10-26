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В России продажи люксовых автомобилей увеличились на 10%

Продажи люксовых автомобилей в России увеличились на 10 процентов. Российские автосалоны в сентябре продали 126 люксовых авто.

В России продажи люксовых автомобилей увеличились на 10%

Половина продаж в данном случае приходится на версию Mercedes-Benz Maybach S-Class. Данный автомобиль выбрали 63 российских автомобилиста. Вторую позицию занял известный бренд Bentley, продавший 19 транспортных средств. В Российской Федерации в сентябре был приобретено девять новых версий Rolls-Royce, семь авто Lamborghini, два автомобиля Ferrari, одна версия Aston Martin.

В данном случае больше половины сделок было сделано дилерами Москвы. Там продажи люксовых версий составили 69 экземпляров. Жители Подмосковья купили 13 таких транспортных средств. В Санкт-Петербурге было зарегистрировано 11 новых авто люкс-сегмента.



 
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Экономика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00

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