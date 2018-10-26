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Создатели ТНТ объявили Ксении Бородиной, что «Дом-2» будет всегда

Накануне, 25 октября, в кинотеатре «Октябрь» состоялась презентация грядущего сезона телеканала ТНТ, руководство которого объявило свои планы на будущее, в том числе решалась судьба «ДОМ-2».

Мероприятие посетили яркие представители ТНТ – Ксения Бородина, Гарик Мартиросян, Яна Кошкина и прочие знаменитости, которые узнали дальнейшие перспективы популярной телестройки.

Создатели ТНТ объявили Ксении Бородиной, что «Дом-2» будет всегда

Многих волновал вопрос о закрытии реалити-шоу «ДОМа-2», однако создатели телеканала ТНТ поспешили успокоить. В руководстве дали в этот вечер четкий ответ, что «телестройка будет всегда». В этот вечер программу представляли ее яркие ведущие – Ксения Бородина и Влад Кадони.

Создатели ТНТ объявили Ксении Бородиной, что «Дом-2» будет всегда

Помимо скандального реалити в эфирную сетку ТНТ вошли шоу «Битва экстрасенсов», Comedy Club и его женская версия. Среди новых проектов стоит отметить «Год культуры» с Федором Бондарчуком, «Гусар» Гарика Харламова и «Полярный 17» Михаила Пореченкова.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:25

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