Елена Исинбаева порадовала поклонников в Instagram милым снимком с сыном

Накануне Елена Исинбаева опубликовала в социальной сети фотографию, на которой она позирует, целуя маленькие ножки сына. Таким образом, спортсменка демонстрирует свою любовь и заботу о малыше. Трогательный снимок очень понравился подписчикам, на данный момент пост набрал более 10 тысяч «лайков».В 2014 году Елена Исинбаева вышла замуж за метателя копья Никиту Петинова, а в июне того же года у супругов родилась дочь Ева, она научила свою маму восхищаться окружающим миром. После рождения второго ребёнка спортсменка стала больше времени уделять семье.