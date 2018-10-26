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Елена Исинбаева порадовала поклонников в Instagram милым снимком с сыном

В середине февраля текущего года двукратная чемпионка Елена Исинбаева второй раз стала мамой, накануне в Instagram она опубликовала милый снимок с сыном. Периодически спортсменка рассказывает, как она воспитывает двоих детей.

Елена Исинбаева порадовала поклонников в Instagram милым снимком с сыном

Накануне Елена Исинбаева опубликовала в социальной сети фотографию, на которой она позирует, целуя маленькие ножки сына. Таким образом, спортсменка демонстрирует свою любовь и заботу о малыше. Трогательный снимок очень понравился подписчикам, на данный момент пост набрал более 10 тысяч «лайков».

В 2014 году Елена Исинбаева вышла замуж за метателя копья Никиту Петинова, а в июне того же года у супругов родилась дочь Ева, она научила свою маму восхищаться окружающим миром. После рождения второго ребёнка спортсменка стала больше времени уделять семье.



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 15:10

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